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Курсы валют по карточным операциям на 10.04.19
11:23 10.04.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 10 апреля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|26.9542
|29.9000
|30.3951
|3.8200
|4.1700
|ОТП Банк
|26.7000
|26.8500
|30.1000
|30.3000
|Укрсоцбанк
|26.7000
|26.9000
|30.0500
|30.5000
|Ощадбанк
|26.6000
|27.0500
|29.7500
|30.6000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.6500
|26.9000
|29.8000
|30.2000
|Укрэксимбанк
|26.5500
|26.9700
|29.7300
|30.5300
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5252
|27.0000
|29.9401
|30.4500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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