8 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $112,7 млн до $198,9 млн

В понедельник, 8 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 112,7 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 198,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 104,9 млн долларов по сравнению с 5 апреля до 263,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 18 коп. в понедельник опустился на 2 коп. до 26,66 UAH/USD.