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Доллар США 10 апреля продолжает дешеветь третьи торги подряд
09:45 10.04.2019 |
Курс американского доллара в среду продолжает снижаться третьи торги подряд в ожидании публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил во вторник, что он не согласен с аналитиками, которые считают, что текущий уровень безработицы в 3,8% ниже "полной занятости" - отметки, ниже которой безработица не может опуститься без провоцирования усиления инфляции.
Его заявление соответствует "терпеливому подходу" к политике изменения процентных ставок, который американский ЦБ объявил в начале этого года, отмечает MarketWatch.
Евро торгуется утром в районе $1,1266 против $1,1263 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас в районе 125,22 иены по сравнению со 125,17 иены во вторник. Курс доллара составляет 111,16 иены против 111,14 иены днем ранее.
Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3065 против $1,3052 в предыдущий рабочий день и 1,1597 евро по сравнению с 1,1588 евро.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду опускается на 0,02% и находится близко к минимальной отметке за последние две недели.
Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,05%.
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