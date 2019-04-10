Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели

Стоимость золота в среду утром снижается, корректируясь после роста до максимума за две недели накануне, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 9.11 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,1%, до 1307,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до 15,17 доллара за унцию.

Во вторник стоимость драгметалла выросла до 1309 долларов за тройскую унцию, что стало максимумом с 28 марта. Трейдеры уходили в более безопасные активы на возросших рисках замедления глобального ВВП и торговых противоречий.

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Был понижен и прогноз роста ВВП США на 2019 год ввиду ряда внутренних и внешних экономических факторов.

Участники рынка также обращали внимание на ситуацию в торговле. Так, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.

Золото традиционно является более безопасным активом, поэтому опасения за рост мировой экономики и торговли поддерживают спрос на металл.