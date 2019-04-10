Финансовые новости
- |
- 10.04.19
- |
- 10:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели
09:42 10.04.2019 |
Стоимость золота в среду утром снижается, корректируясь после роста до максимума за две недели накануне, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.11 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,1%, до 1307,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,26%, до 15,17 доллара за унцию.
Во вторник стоимость драгметалла выросла до 1309 долларов за тройскую унцию, что стало максимумом с 28 марта. Трейдеры уходили в более безопасные активы на возросших рисках замедления глобального ВВП и торговых противоречий.
Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Был понижен и прогноз роста ВВП США на 2019 год ввиду ряда внутренних и внешних экономических факторов.
Участники рынка также обращали внимание на ситуацию в торговле. Так, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.
Золото традиционно является более безопасным активом, поэтому опасения за рост мировой экономики и торговли поддерживают спрос на металл.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ
|МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП
|Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля
|ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 9 апреля банкам депозитные сертификаты на 23,3 млрд гривен
|8 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $112,7 млн до $198,9 млн
|Доллар США 10 апреля продолжает дешеветь третьи торги подряд
|Цена золота коррекционно снижается 10 апреля после роста до максимума за две недели
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.19
|Биржи АТР торгуются 10 апреля разнонаправленно на фоне снижения Уолл-стрит
Это интересно
|Как сохранять продуктивность: топ-6 привычек успешных людей
|Google объявила о роспуске совета по этике ИИ
|Amazon тоже хочет вывести на орбиту тысячи спутников для обеспечения доступом в Сеть огромных территорий Земли
|Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
|Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G
|Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen
|Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone