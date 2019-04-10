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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 10.04.19
09:25 10.04.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|04.04
|16.1222
|14.5352
|05.04
|16.3225
|14.4057
|08.04
|16.3100
|14.3896
|14.2666
|09.04
|16.3540
|14.4335
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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