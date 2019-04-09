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Золото дорожает 9 апреля на фоне глобальных рисков, ослабления доллара
19:30 09.04.2019 |
Стоимость золота во вторник вечером опускается, беспокойство инвесторов за рост мировой экономики после ухудшения прогноза МВФ по росту ВВП мира и США поддерживает котировки металла, усиливает динамику также ослабление доллара, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 18.18 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,95 доллара, или на 0,53%, до 1308,85 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднималась на 0,28%, до 15,258 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,95 пункта. Снижение курса доллара к другим валютам благоприятно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Трейдеры обращают внимание на данные доклада Международного валютного фонда (МВФ) по мировой экономике. Согласно документу, фонд пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП из-за глобальной неопределенности и торговых войн. Был понижен и прогноз роста ВВП США на 2019 год ввиду ряда внутренних и внешних экономических факторов.
Вместе с экономическими рисками участники рынка теперь следят и за торговыми. Так, Вашингтон рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus. Позднее президент страны Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на европейские товары общей стоимостью 11 миллиардов долларов.
Золото традиционно является более безопасным активом, поэтому опасения за рост мировой экономики и торговли поддерживают спрос на металл.
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