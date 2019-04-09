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Активы финкомпаний Украины в 2018 г. выросли на 16,5% - Нацкомфинуслуг
Активы финансовых компаний Украины в 2018 году увеличились на 16,5% по сравнению с 2017 годом - до 125,3 млрд грн, сообщается на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
По данным регулятора, количество финкомпаний в Государственном реестре финансовых учреждений к концу прошлого года увеличилось на 14,9% - до 940.
Собственный капитал финкомпаний за 2018 год сократился на 9,1% - до 23,864 млрд грн.
Согласно сообщению, по состоянию на 31 декабря 2018 года финкомпании увеличили объем предоставления финансовых услуг на 31,4% к аналогичной дате 2017 года - до 119 млрд грн.
При этом рост продемонстрировали операции по предоставлению гарантий и поручительств на 73,7% - до 9,475 млд грн, предоставление средств в заем, в т.ч. на условиях финансового кредита - на 74,8%, до 47,856 млрд грн, предоставление услуг по факторингу - на 53,4%, до 48,1 млрд грн, предоставление услуг по финансовому лизингу (стоимость заключенных договоров) - в 4,3 раза, до 673,8 млн грн.
В то же время сократились объемы по привлечению финансовых активов с обязательством последующего их возврата - до 50,5 млн грн в 2018 году с 706 млн грн в 2017 году, администрирование финансовых активов для приобретения товаров в группах - на 47%, до 258,7 млн грн, управлению имуществом для финансирования объектов строительства и/или осуществления операций с недвижимостью (привлеченные средства) - на 49,7%, до 12,6 млрд грн.
По информации Нацкомфинуслуг, на 31 декабря 2018 года на ее учете числилось 116 юрлиц-лизингодателей и 389 финансовых компаний. Финкомпании и юрлица, предоставляющие финуслуги, в течение года заключили 10,323 тыс. договоров (+33,2%) финансового лизинга на общую сумму 22,193 млрд грн. Стоимость объектов лизинга составила 16,165 млрд грн (+71,7%).
Как сообщил Нацкомфинуслуг, около 97% всех услуг финансового лизинга предоставили юрлица-субъекты хозяйствования, не являющиеся финучреждениями. При этом 95,6% лизинговых услуг приходится на 20 юридических лиц.
При этом крупнейшими потребителями были компании транспортной отрасли, сельского хозяйства, строительства и сферы услуг. Основными объектами выступали транспортные средства, техника, машины и оборудование для сельского хозяйства, строительное оборудование и техника.
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