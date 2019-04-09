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Депозитные ставки для физлиц 09.04.19
17:36 09.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 9 апреля 2019г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|09.04.19
|08.04.19
|09.04.19
|08.04.19
|09.04.19
|08.04.19
|3 месяца
|14.62
|14.62
|2.32
|2.32
|1.40
|1.40
|6 месяцев
|15.40
|15.40
|3.00
|3.00
|1.83
|1.83
|9 месяцев
|15.69
|15.69
|3.27
|3.27
|2.43
|2.43
|12 месяцев
|15.68
|15.68
|3.62
|3.62
|2.49
|2.49
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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