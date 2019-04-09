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Трудовые мигранты увеличили переводы в Украину на 19% до $14 млрд в 2018, - Всемирный банк
Всемирный банк (ВБ) оценивает денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 14 млрд долларов, что на 19% превышает показатель 2017 года.
Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.
Украина в 2018 году получила рекордный объем денежных переводов в размере 14 млрд долларов.
Украина является крупнейшим получателем денежных переводов в регионе "Европа и Центральная Азия".
Отмечается, что прирост денежных переводов был частично обусловлен пересмотром методологии их оценки, а также ростом спроса соседних стран на трудовых мигрантов.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 млрд долларов по итогам 2018 года.
Национальный банк прогнозирует увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до 12,2 млрд долларов в 2019.
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