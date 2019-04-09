Трудовые мигранты увеличили переводы в Украину на 19% до $14 млрд в 2018, - Всемирный банк

Всемирный банк (ВБ) оценивает денежные переводы в Украину от трудовых мигрантов в 14 млрд долларов, что на 19% превышает показатель 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные ВБ, передают Українські Новини.

Украина в 2018 году получила рекордный объем денежных переводов в размере 14 млрд долларов.

Украина является крупнейшим получателем денежных переводов в регионе "Европа и Центральная Азия".

Отмечается, что прирост денежных переводов был частично обусловлен пересмотром методологии их оценки, а также ростом спроса соседних стран на трудовых мигрантов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оценивает денежные переводы от трудовых мигрантов в 11 млрд долларов по итогам 2018 года.

Национальный банк прогнозирует увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до 12,2 млрд долларов в 2019.