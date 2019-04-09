Мнение: фиатные деньги возвращаются на рынок криптовалют

CEO австралийского платежного процессинга Blueshyft Кейн Уорвик заявил, что фиатные деньги возвращаются на рынок криптовалют, как это происходило в преддверии и во время последнего бычьего ралли.

По его словам, в настоящее время объем фиатных депозитов, поступающих на криптобиржи, примерно такой же, как в мае 2018 года.

«Это новый приток фиата в крипту, розничные покупатели возвращаются на рынок», - отметил Уорвик.

В разговоре с изданием Micky глава Blueshyft выразил мнение, что недавний всплеск объемов торгов - вовсе не случайность, а закономерное подтверждение восходящего тренда:

«Мы работает со многими биржами и в течение последних двух-трех месяцев наблюдаем довольно устойчивый рост объемов депозитов, который в 2016 году был явным признаком булрана. Последний начался в конце 2016 и продолжался до конца 2017 года»

По словам Уорвика, приток фиатных денег - «один из лучших индикаторов, отражающий органический интерес участников рынка» и желание последних вкладывать деньги в криптовалюты.

«Торговыми объемами легко манипулировать. Однако гораздо сложнее сфальсифицировать данные о потоке денег, поступающих в экосистему»

Напоследок он добавил, что на прошлой неделе оборот Blueshyft достиг наивысших показателей с декабря 2017, когда цена биткоина была близка к отметке $20 000.

Процессинг Blueshyft сотрудничает с 1300 австралийскими магазинами и прочими организациями, взаимодействующими с криптовалютными сервисами. В числе последних: Binance Lite, CoinSpot и CoinJar.



