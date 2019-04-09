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Справочный курс гривни понижен на 2,41 коп. до 26,6724 грн
12:27 09.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,41 коп. до 26,6724 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 15,88 коп. до 26,6483 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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