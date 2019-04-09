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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.04.19
10:48 09.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 9 апреля 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 05.04
|757821.40
|337102.50
|364770.51
|25201.44
|7930.02
|22816.92
|на 08.04
|756718.28
|337102.50
|362859.66
|25996.45
|7900.28
|22859.39
|на 09.04
|756185.51
|337102.50
|362344.41
|26002.57
|7883.28
|22852.73
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 9 апреля – 26,644138 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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