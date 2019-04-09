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Остатки средств на корсчетах банков 09.04.19
10:43 09.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|5 апреля
|45977.6
|8 апреля
|40830.4
|9 апреля
|41996.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 апреля - 26,644138 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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