5 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $23,7 млн до $311,6 млн

В пятницу, 5 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 23,7 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 311,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 12,8 млн долларов по сравнению с 4 апреля до 368,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 18 коп. в пятницу также опустился на 18 коп. до 26,68 UAH/USD.