Доллар стабилен на торгах 9 апреля, иена дорожает

Доллар США стабилен в паре с евро на торгах во вторник, иена укрепляется на фоне ослабления аппетита к риску в связи с информацией о готовящихся Вашингтоном мерах повышения пошлин на европейские товары.

Фунт стерлингов продолжает дорожать на ожиданиях отсрочки Brexit.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, теряет менее 0,1% во вторник.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1264 по сравнению с $1,1263 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены опустился до 111,35 иены против 111,48 иены накануне, курс евро к иене - до 125,42 иены по сравнению с 125,56 иены по итогам предыдущих торгов.

Как сообщалось, офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в США будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus. Речь идет о товарах европейского экспорта объемом порядка $11 млрд - это сумма, в которую Вашингтон оценивает ежегодный ущерб Штатов в результате субсидирования Airbus Евросоюзом.

Курс фунта к доллару США поднялся до $1,3076 по сравнению с $1,3061 накануне.

Обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство страны продлить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в том случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

ЕС согласился предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая только в том случае, если британский парламент одобрит соглашение по выходу из ЕС. В противном случае Brexit будет продлен только до 12 апреля, и в этот день страна должна будет покинуть ЕС без какого-либо соглашения. Британский парламент пока не одобрил ни один из вариантов выхода из ЕС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года.

В центре внимания трейдеров - заседание ЕЦБ, которое пройдет в среду. Европейский Центробанк, вероятно, оставит мартовские формулировки в отношении планов сохранения текущих уровней ставки, отмечают аналитики SEB. По итогам заседания 7 марта ЕЦБ сообщил, что не намерен повышать ключевые ставки "по крайней мере до конца 2019 года", тогда как ранее предполагалось, что ставки не будут подниматься до осени. Кроме того, Центробанк объявил о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO) для банков.

Решения ЕЦБ будут обнародованы в 14:45 мск. Вслед за этим - в 15:30 мск - начнется пресс-конференция главы европейского ЦБ Марио Драги.

