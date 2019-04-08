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В марте объем операций на межбанке увеличился на 10,9% до $12,7 млрд
17:54 08.04.2019 |
В марте объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 10,9% до 12,722 млрд долларов по сравнению с февралем.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в марте составил 6 361 млн долларов (в феврале - 5 738,4 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 6 361 млн долларов (в феврале - 5 738,4 млн долларов).
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
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