Финансовые новости
- |
- 08.04.19
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
В марте население купило валюты на $77,3 млн больше, чем продало
17:50 08.04.2019 |
В марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превысила продажу впервые с начала текущего года.
В марте население продало 1 059,2 млн и купило 1 136,5 млн долларов.
Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Александр Гольц: Превратится ли Черное море в поле боя?
|Зачем республиканцы давят Коломойского
|Киевский метрополитен решил прекратить использование жетонов с ноября
|Ставка на осень: Зачем Гриценко «посмотрел в глаза» Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В марте объем операций на межбанке увеличился на 10,9% до $12,7 млрд
|В марте население купило валюты на $77,3 млн больше, чем продало
|Депозитные ставки для физлиц 08.04.19
|Доллар дешевеет к евро, иене и фунту 8 апреля, рынок ждет заседания ЕЦБ
|Остатки средств на корсчетах банков 08.04.19
|НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на рынке до $118,4
Это интересно
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
|Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету
|Одна из самых впечатляющих разработок Google стала доступна почти всем пользователям Android в США
|Десятка самых производительных Android-смартфонов AnTuTu на мировом рынке. Huawei P30 Pro дебютировал на девятой позиции
|Эксперты высказали свои сомнения в экономической и экологической пользе электрических грузовиков
|Новый Ford Explorer стал гибридом и научился заряжаться от розетки
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили