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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В марте население купило валюты на $77,3 млн больше, чем продало

17:50 08.04.2019 |

Финансы

 

В марте население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке чистая покупка валюты населением превысила продажу впервые с начала текущего года.

В марте население продало 1 059,2 млн и купило 1 136,5 млн долларов.

Таким образом, по итогам месяца население купило наличной валюты на 77,3 млн долларов больше, чем продало.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
По материалам: Українські Новини
 

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