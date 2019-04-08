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Остатки средств на корсчетах банков 08.04.19
15:16 08.04.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|3 апреля
|47519.2
|4 апреля
|44960.5
|5 апреля
|45977.6
|8 апреля
|40830.4
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 апреля- 26,768706 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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