НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на рынке до $118,4

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 1 по 5 апреля 2019 года на межбанковском валютном рынке купил $140 млн и продал $21,6 млн, пополнив валютные резервы на $118,4 млн.

Согласно сообщению на сайте центробанка, как и в предыдущие две недели $15 млн были приобретены по наилучшему курсу, а еще $125 млн - по единому курсу с использованием инструмента matching.

Продажа $21,6 млн была осуществлена по единому курсу с использованием matching.

Официальный курс гривни к доллару в первую после первого тура президентских выборов неделю укрепился с 27,209103 грн/$1 до 26,768706 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил на межбанке $931,6 млн, а продал - $188,43 млн. В последние две недели марта Нацбанк выкупал еженедельно на рынке по $15 млн.

