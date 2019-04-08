4 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $57,6 млн до $335,3 млн

В четверг, 4 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 57,6 млн долларов по сравнению с 3 апреля до 335,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 68,3 млн долларов по сравнению с 3 апреля до 381,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 16 коп. в четверг опустился на 18 коп. до 26,86 UAH/USD.



