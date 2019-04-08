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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 08.04.19
10:18 08.04.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|02.04
|16.2750
|14.1289
|03.04
|14.1385
|04.04
|16.1222
|14.5352
|05.04
|16.3225
|14.4057
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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