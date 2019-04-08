Курс доллара США снижается 8 апреля к основным мировым валютам

Курс американского доллара снижается в ходе торгов в понедельник из-за роста аппетита к риску на фоне прогресса торговых переговоров США и Китая, сообщает MarketWatch.

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в ближайший месяц.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе, - сказал он. - Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США. Он заявил об этом в послании Д.Трампу, выразив надежду на скорое заключение соглашения, сообщило агентство "Синьхуа".

Евро торгуется утром в районе $1,1227 против $1,1216 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 125,08 иены по сравнению со 125,32 иены в пятницу. Курс доллара составляет 111,42 иены против 111,73 иены днем ранее.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,3060 против $1,3038 в предыдущий рабочий день и 1,1633 евро по сравнению с 1,1624 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник опускается на 0,1%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,07%.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда, количество рабочих мест в США в марте выросло на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. месяцем ранее, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица осталась на уровне 3,8%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,1% за месяц и на 3,2% в годовом выражении. Оба показателя замедлили рост с февраля, когда первый повысился на 0,4%, второй - на 3,4%, продемонстрировав рекордные темпы за десятилетие.