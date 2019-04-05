Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 05.04.19
16:59 05.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|05.04.19
|04.04.19
|05.04.19
|04.04.19
|05.04.19
|04.04.19
|3 месяца
|14.62
|14.62
|2.32
|2.32
|1.40
|1.40
|6 месяцев
|15.40
|15.40
|3.00
|3.00
|1.83
|1.83
|9 месяцев
|15.69
|15.69
|3.27
|3.27
|2.43
|2.43
|12 месяцев
|15.68
|15.68
|3.62
|3.62
|2.49
|2.49
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ, посольство США и Байдены. Что об этом пишут американские СМИ
|Почему Зеленский проигрывает Порошенко битву анализами
|Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 05.04.19
|Доллар 5 апреля продолжает слабо опускаться к евро на данных по рынку труда США
|Индекс неравномерности офисных площадей в Киеве равен 0,77, рынок на стороне арендодателя - JLL
|PayPal впервые инвестировал в блокчейн-стартап
|НБУ будет уделять больше внимания рискам, связанным с потребительским кредитованием
|Банки Украины 5 апреля увеличили портфель ОВГЗ на 2,19 млрд грн
Это интересно
|Toyota предоставит бесплатный доступ к патентам на гибридные автомобили
|Apple представила беспроводные наушники Beats Powerbeats Pro с 9 часами автономности и защитой от влаги
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC