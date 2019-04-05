НБУ будет уделять больше внимания рискам, связанным с потребительским кредитованием

Национальный банк в 2019 году будет уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования.

Об этом сказал председатель Национального банка Яков Смолий изданию Central Banking, сообщает Укринформ.

"В этом году мы также будем уделять много внимания рискам, связанным с быстрым ростом потребительского кредитования. За последние два года оно существенно росло. Сегодня риски не являются значительными, но если банки будут оценивать кредитные риски и ослабят стандарты кредитования на будущее, это сделает финансовую систему более уязвимой к шокам. Поэтому в этом году в своих стресс тестах мы также будем сосредотачиваться на портфеле потребительских кредитов", - сказал Смолий.

Он отметил, что если в Нацбанке поймут, что риски начали накапливаться, то они могут, например, обязать банки увеличить пруденциальные резервы либо увеличить размер капитала, чтобы создать запас прочности на случай дефолта по потребительским кредитам.

"Свою оценку рисков мы сообщим банкам четко и вовремя, а наши нормативно-правовые акты не станут для них сюрпризом", - отметил Смолий.