Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривни вырос на 26,36 коп. до 26,8071 грн.
12:23 05.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на 26,36 коп. до 26,8071 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 1,42 коп. до 26,0707 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина проиграла ключевой торговый спор с РФ в ВТО по делу о транзитных перевозках
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни вырос на 26,36 коп. до 26,8071 грн.
|Японский Nikkei по итогам торгов 5 апреля достиг максимума за месяц на торговом оптимизме
|Курсы валют по карточным операциям на 05.04.19
|НБУ продал 4 апреля банкам депозитные сертификаты на 24,5 млрд гривен
|Финансовый и налоговый комитеты Рады предлагают внести изменения в закон об «автогражданке»
|Остатки средств на корсчетах банков 05.04.19
Это интересно
|5 причин, почему Google будет доминировать в облачном гейминге
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах