3 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $75,3 млн до $277,7 млн

В среду, 3 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 75,3 млн долларов по сравнению со 2 апреля до 277,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 73,9 млн долларов по сравнению со 2 апреля до 313 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 19 коп. в среду опустился на 16 коп. до 27,04 UAH/USD.