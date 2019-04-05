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Доллар незначительно снижается к евро 5 апреля в ожидании статданных из США
09:44 05.04.2019 |
Курс доллара слабо снижается в паре с евро в ходе торгов в пятницу, участники рынка следят за ходом переговоров между США и Китаем, а также ждут статданных по американскому рынку труда.
Пара евро/доллар к 9:27 EET торгуется на уровне $1,1233 по сравнению с $1,1221 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно японской составляет 111,7 иены против 111,66 иены на завершение торгов в четверг, курс евро к иене - 125,47 иены по сравнению со 125,30 иены по итогам предыдущих торгов.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,08%. С начала недели индекс практически не изменился.
Иена снижается к большинству мировых валют из-за падения спроса на защитные активы, вызванного оптимизмом по поводу скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в течение следующих четырех недель. Председатель КНР Си Цзиньпин также отметил существенный прогресс на переговорах.
Тем временем в пятницу главным событием для рынка станет публикация статданных по рынку труда США за март, которые будут обнародованы в 15:30 МСК. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в прошлом месяце выросло на 177 тыс. после повышения всего на 20 тыс. в феврале. Безработица, как ожидается, осталась на уровне 3,8%.
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