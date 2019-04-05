SEC представила новое руководство для оценки правового статуса криптовалютных токенов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала новое руководство для эмитентов криптовалютных токенов, которое можно считать неофициальными инструкциями для определения того, попадают ли выпускаемые активы в категорию ценных бумаг. Разработку документа на протяжении последних шести месяцев вел Стратегический хаб по инновациям и финансовым технологиям ведомства (FinHub).

В документе в частности отмечается, что при оценке правового статуса своего финансового инструмента эмитентам токенов рекомендуется обратить внимание такие факторы, как ожидание дохода, наличие централизованных структур, отвечающих за выполнение определенных задач в сети, а также способность создавать и поддерживать рынки цифровых активов.

В этом контексте SEC ссылается на применяемый к более широкому кругу финансовых инструментов тест Хауи. Из него в руководство вошли такие факторы, как зависимость цены актива от действий организаторов проектов, обоснованные ожидания дохода, вероятные области применения, корреляция между начальной продажной стоимостью токена и его рыночным курсом токена.

Любопытно, что в контексте теста Хауи лишь одному пункту «обоснованного ожидания дохода от действий третьих лиц» в документе отведено несколько страниц. Как отмечают авторы, именно данный аспект обычно представляет наибольшую проблему при анализе цифровых активов.

Комиссия также объясняет, как распространителям токенов, которые уже находятся в руках инвесторов, следовало регистрировать свои кампании и может ли статус актива, изначально выпущенного в качестве ценной бумаги, быть пересмотрен на более позднем этапе.

Так, в процессе пересмотра правового статуса цифрового токена SEC применяет следующие критерии:

* Сеть распределенного реестра и цифровой актив разработаны и функционируют, то есть пользователи могут немедленно задействовать токен для выполнения какой-либо функции;

* Токен имеет определенную область применения, не ограничивающуюся рыночными спекуляциями;

* Токен имеет ограниченные перспективы роста;

* В случае использования в качестве валюты токен способен выполнять функцию средства сохранения ценности.

Еще раз отметим, что документ, не является официальным руководством и, следовательно, не носит юридически обязательный характер. Также он вряд ли дает какую-либо принципиально новую информацию юридического характера, лишь более глубоко раскрывая уже ранее озвученную позицию представителей SEC по данному вопросу.

В частности, на это обращает внимание и известный в криптовалютном сообществе адвокат Престон Берн. По его словам, любой юрист, который пристально занимается вопросами токенсейлов, вероятно давал бы такие советы уже на протяжении нескольких последних лет.