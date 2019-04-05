Финансовые новости
- |
- 05.04.19
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 5 апреля стабильно в цене в ожидании статистики из США
09:17 05.04.2019 |
Стоимость золота слабо изменяется в пятницу утром в ожидании статистики по рынку труда в США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1293,85 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,19%, до 15,11 доллара за унцию.
Участники торгов в пятницу утром предпочли воздержаться от активных действий в ожидании статистики по рынку труда из США. Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по безработице в стране за март. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне февраля в 3,8%. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики, согласно прогнозам, выросло на 175 тысяч после роста на 20 тысяч месяцем ранее.
"Рынок ждет позитивных показателей по рынку труда сегодня, и если они разойдутся с ожиданиями, то возможны резкие колебания цены на золото", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие сдерживания. Что позволит уничтожать «гибридов» вплоть до границы с Россией
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
|Три паровоза на запасном пути. Что будут делать после выборов Гриценко, Смешко и Ляшко
|Нефьодов примет участие в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы
|Человек без ядра: Зачем Смешко атакует Порошенко и Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар незначительно снижается к евро 5 апреля в ожидании статданных из США
|SEC представила новое руководство для оценки правового статуса криптовалютных токенов
|Золото 5 апреля стабильно в цене в ожидании статистики из США
|Биржи АТР в основном растут 5 апреля вслед за рынками США
|Биржи США 4 апреля не продемонстрировали единой динамики на фоне переговоров с США
|Доллар на межбанке устремился вниз. Село сдает валюту на посевную
Это интересно
|Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения
|Термобатареи могут заменить литий-ионные аккумуляторы
|Huawei P30 и P30 Pro поддерживают платформу дополненной реальности ARCore
|Xiaomi собирается купить HTC
|Huawei подтвердила свое намерение возглавить рынок смартфонов уже в этом году
|Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве на $0,8 млн за услуги по растаможиванию автомобилей на еврономерах
|Смартфон Nokia X71 с чипом Snapdragon 660 анонсирован официально