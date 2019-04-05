Золото 5 апреля стабильно в цене в ожидании статистики из США

Стоимость золота слабо изменяется в пятницу утром в ожидании статистики по рынку труда в США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1293,85 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,19%, до 15,11 доллара за унцию.

Участники торгов в пятницу утром предпочли воздержаться от активных действий в ожидании статистики по рынку труда из США. Позднее в пятницу министерство труда США обнародует статистику по безработице в стране за март. Аналитики полагают, что показатель сохранился на уровне февраля в 3,8%. При этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики, согласно прогнозам, выросло на 175 тысяч после роста на 20 тысяч месяцем ранее.

"Рынок ждет позитивных показателей по рынку труда сегодня, и если они разойдутся с ожиданиями, то возможны резкие колебания цены на золото", - сказал агентству Рейтер сырьевой аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).