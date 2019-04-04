Цена биткоина находится в зоне сильной перекупленности, возможен откат к $4600

Цена первой криптовалюты демонстрирует коррекцию на фоне сильной перекупленности. Впервые с декабря 2017 года 14-дневный RSI достиг отметки в 89,11. Аналитик CoinDesk Markets Омкар Годбоул убежден, что в течение последующих дней возможен откат к уровням поддержки $4672 и $4565.

На дневном графике видно, что свеча в среду закрылась с длинной верхней тенью, а на 4-часовом таймфрейме тем временем наблюдается медвежье поглощение.

На часовом графике можно увидеть, как RSI уже плавно покидает зону перекупленности. Однако лишь падение ниже $4236 полностью отменит бычье ралли.

Стоит отметить, что в течение последних двух недель заметно увеличилось число активных биткоин-кошельков, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического стартапа Flipside Crypto.

Так, если обычно 40-50% кошельков в сети первой криптовалюты находятся в неактивном состоянии (средства не перемещаются в течение 1-6 месяцев), то с 15 марта неактивными были только 10% кошельков.

В Flipside Crypto убеждены, что движущей силой нынешнего роста являются розничные инвесторы, а не киты, которые обвалили цену осенью прошлого года.



