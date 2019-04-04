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В марте международные резервы увеличились на 2,1% до $20,6 млрд
В марте международные резервы увеличились на 2,1% до 20,6 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Накопление международных резервов в марте обеспечили следующие факторы: получение правительством международного финансирования, а именно - средств от займа, осуществленной под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро; поступления от размещения правительством облигаций в иностранной валюте, в том числе от продажи еврооблигаций правительство получило 357,1 млн долларов, от ОВГЗ в инвалюте - 159,8 млн долларов и 5,4 млн евро; благоприятная ситуация на валютном рынке, ведь чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 162,2 млн долларов.
В марте предложение валюты было выше спроса благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлениям экспортной выручки, а также вложением нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги.
В результате НБУ купил на межбанке 271,7 млн долларов (из них 90,0 млн долл. США - в форме интервенций по выбору лучшей цены, 181,7 млн долларов - по единому курсу), не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными факторами.
В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца НБУ продал 109,5 млн долларов.
Также на размер международных резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 8,6 млн долларов.
В то же время в прошлом месяце из резервов направлено 866,5 млн долларов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
В частности 706,7 млн долларов направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего (ОВГЗ) и внешнего государственного займа (ОВГЗ) и другими обязательствами государства в иностранной валюте.
Кроме этого, правительство и НБУ оплатили по обязательствам перед МВФ 159,8 млн долларов.
По состоянию на 1 апреля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.
Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и распространяются ежемесячно: не позднее 7-го дня месяца, следующего за отчетным - предварительные; не позднее 21-го дня месяца, следующего за отчетным - уточнены.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году международные резервы выросли на 21% до 18,8 млрд долларов.
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