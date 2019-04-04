Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 3,51 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ сократился на 1,789 млрд грн (на 0,24%) - до 754,819 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - сократился на 0,19 млрд грн, физлиц – на 0,126 млрд грн, тогда как портфель нерезидентов увеличился на 2,039 млрд грн – до 22,69 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.04
|757632.74
|337102.50
|367002.71
|25235.06
|7931.40
|20361.06
|на 03.04
|756608.22
|337102.50
|366087.44
|24825.45
|7941.48
|20651.35
|на 04.04
|754819.23
|337102.50
|362577.24
|24634.16
|7815.40
|22689.92
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 4 апреля– 27,081121 грн/$1.