2 апреля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $149,9 млн до $353 млн

Во вторник, 2 апреля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 149,9 млн долларов по сравнению с 1 апреля до 353 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 156,2 млн долларов по сравнению с 1 апреля до 386,9 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в понедельник составил 203,1 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 230,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 30 коп. во вторник вырос на 19 коп. до 27,20 UAH/USD.