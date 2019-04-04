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Золото дорожает 4 апреля на подешевевшем долларе
09:14 04.04.2019 |
Стоимость золота растет в четверг на фоне снижения курса доллара по отношению к большинству мировых валют второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,25 доллара, или на 0,1%, до 1296,65 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,01%, до 15,102 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота продолжает оказывать курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,02%, до 97,07 пункта. При этом по итогам среды показатель опустился на 0,3%.
При этом спрос на золото в качестве более надежного актива ограничивает улучшение рисковых настроений, о чем говорит рост на фондовых биржах Азии. Поводом для оптимизма инвесторов служат ожидания того, что США и Китай в скором времени придут к долгосрочному торговому соглашению. В этой связи рынки с интересом ждут встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером КНР Лю Хэ в четверг.
Аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada) сказал агентству Рейтер, что на данном этапе инвесторы охотнее идут на фондовые рынки, чем на рынок драгоценных металлов.
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