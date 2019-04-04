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Доллар 4 апреля стабилен к мировым валютам в ожидании торговых переговоров США и КНР
08:56 04.04.2019 |
Курс доллара в четверг утром слабо колеблется к евро и иене перед встречей президента США с вице-премьером КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EET курс евро к доллару рос до 1,1241 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1234 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,44 иены за доллар со 111,47 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,08 пункта.
Инвесторы воздерживаются от активных действий на валютном рынке в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с вице-премьером КНР Лю Хэ. При этом в среду в СМИ появились сообщения о том, что США и Китай разрешили большинство противоречий, которые мешают достижению торгового соглашения.
В конце марта прошел восьмой раунд торговых переговоров сторон в Пекине. Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам консультаций заявил, что они прошли "конструктивно".
"В целом на рынке наблюдается увеличение интереса к рисковым активам. За этим стоит улучшение статистики из КНР и новости о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Однако надо отметить, что рынок уже отыграл ожидания того, что Вашингтон и Пекин скоро заключат сделку, поэтому дальнейшая динамика рынка находится под вопросом", - приводит агентство Рейтер слова руководителя отдела валютных торгов Societe Generale в Токио Кюсуке Сузуки (Kyosuke Suzuki).
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