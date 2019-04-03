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Депозитные ставки для физлиц 03.04.19
16:49 03.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 3 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|03.04.19
|02.04.19
|03.04.19
|02.04.19
|03.04.19
|02.04.19
|3 месяца
|14.62
|14.80
|2.28
|2.36
|1.27
|1.36
|6 месяцев
|15.40
|15.50
|2.97
|3.05
|1.72
|1.80
|9 месяцев
|15.69
|15.69
|3.21
|3.21
|2.23
|2.23
|12 месяцев
|15.68
|15.93
|3.59
|3.70
|2.36
|2.47
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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