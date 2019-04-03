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НБУ понизил справочный курс гривни на 20,26 коп. до 27,0849 грн
12:28 03.04.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 20,26 коп. до 27,0849 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 33,60 коп. до 26,8823 UAH/USD.
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