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1 апреля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $48,4 млн до $198,4 млн
10:21 03.04.2019 |
В понедельник, 1 апреля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 48,4 млн долларов по сравнению с 29 марта до 198,4 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 84,7 млн долларов по сравнению с 29 марта до 224,8 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после повышения в пятницу на 6 коп. в понедельник опустился на 30 коп. до 27,01 UAH/USD.
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