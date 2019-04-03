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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и валютные - на $122 млн

09:14 03.04.2019 |

Финансы

 

Министерство финансов 2 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,8 млрд гривен и валютные бумаги - на 122 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 105 дней на 3 200,072 млн гривен под 19,5% годовых, 189 дней - на 1 142,604 млн гривен под 19% годовых, 364 дня - на 2 136,251 млн гривен под 18,5% годовых и 546 дней - на 292,664 млн гривен под 18,25% годовых.

Кроме того, бумаги в валюте размещены со сроком обращения 120 дней на 120,979 млн долларов под 6,5% годовых и 365 дней - на 1,202 млн долларов под 7,25% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 10 088,875 млн гривен.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона108109110111
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203715 Доразмещение UA4000203624 Первичное размещение UA4000203749 Доразмещение UA4000202469
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт.     
Дата проведения 02.04.2019 02.04.2019 02.04.2019 02.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019
Срок оплаты процентов     02.10.2019
Срок оплаты процентов     01.04.2020
Срок оплаты процентов     30.09.2020
Размер купонного платежа на одну облигацию     86.25
Номинальный уровень доходности.% 19.50 19.00 18.50 17.25
Срок обращения (дней) 105 189 364 546
Срок погашения 17.07.2019 09.10.2019 01.04.2020 30.09.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 379 588 000.00 1 255 016 000.00 2 529 213 000.00 296 408 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3 379 588 000.00 1 255 016 000.00 2 529 213 000.00 296 408 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 637 816 000.00 2 311 556 000.00 2 529 213 000.00 322 781 000.00
Количество поданных заявок. шт. 36 16 8 8
Количество удовлетворенных заявок. шт. 36 16 8 8
Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50 18.25
Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 19.00 18.25 18.25
Установленная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.25
Средневзвешенная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.25
Поступление в бюджет 3 200 072 731.14 1 142 604 216.88 2 136 251 263.80 292 664 366.96

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона112113
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203756 (Ном. в инвалюте. $) Первичное размещение UA4000203764 (Ном. в инвалюте. $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций. шт - -
Дата проведения 02.04.2019 02.04.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 03.04.2019 03.04.2019
Размер купонного платежа на одну облигацию   
Номинальный уровень доходности.% 6.50 7.25
Срок обращения (дней) 120 365
Срок погашения 01.08.2019 02.04.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 240 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 094 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 094 000.00
Количество поданных заявок. шт. 11 11
Количество удовлетворенных заявок. шт. 11 10
Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.50 7.50
Минимальный уровень доходности облигаций.% 6.50 7.25
Установленная доходность. % 6.50 7.25
Средневзвешенная доходность. % 6.50 7.25
Поступление в бюджет 120 979 482.75 1 020 428.50

Данные: Минфин Украины

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
По материалам: Українські Новини
 

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