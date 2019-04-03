Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и валютные - на $122 млн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|108
|109
|110
|111
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203715
|Доразмещение UA4000203624
|Первичное размещение UA4000203749
|Доразмещение UA4000202469
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|02.04.2019
|02.04.2019
|02.04.2019
|02.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.04.2019
|03.04.2019
|03.04.2019
|03.04.2019
|Срок оплаты процентов
|02.10.2019
|Срок оплаты процентов
|01.04.2020
|Срок оплаты процентов
|30.09.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|86.25
|Номинальный уровень доходности.%
|19.50
|19.00
|18.50
|17.25
|Срок обращения (дней)
|105
|189
|364
|546
|Срок погашения
|17.07.2019
|09.10.2019
|01.04.2020
|30.09.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|3 379 588 000.00
|1 255 016 000.00
|2 529 213 000.00
|296 408 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3 379 588 000.00
|1 255 016 000.00
|2 529 213 000.00
|296 408 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 637 816 000.00
|2 311 556 000.00
|2 529 213 000.00
|322 781 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|36
|16
|8
|8
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|36
|16
|8
|8
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19.00
|19.00
|18.25
|18.25
|Установленная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.25
|Средневзвешенная доходность. %
|19.50
|19.00
|18.50
|18.25
|Поступление в бюджет
|3 200 072 731.14
|1 142 604 216.88
|2 136 251 263.80
|292 664 366.96
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|112
|113
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000203756 (Ном. в инвалюте. $)
|Первичное размещение UA4000203764 (Ном. в инвалюте. $)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт
|-
|-
|Дата проведения
|02.04.2019
|02.04.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.04.2019
|03.04.2019
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|Номинальный уровень доходности.%
|6.50
|7.25
|Срок обращения (дней)
|120
|365
|Срок погашения
|01.08.2019
|02.04.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|123 543 000.00
|1 240 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|123 543 000.00
|1 094 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|123 543 000.00
|1 094 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|11
|11
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|11
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.50
|7.50
|Минимальный уровень доходности облигаций.%
|6.50
|7.25
|Установленная доходность. %
|6.50
|7.25
|Средневзвешенная доходность. %
|6.50
|7.25
|Поступление в бюджет
|120 979 482.75
|1 020 428.50
Данные: Минфин Украины