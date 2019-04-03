Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и валютные - на $122 млн

Министерство финансов 2 апреля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 6,8 млрд гривен и валютные бумаги - на 122 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения 105 дней на 3 200,072 млн гривен под 19,5% годовых, 189 дней - на 1 142,604 млн гривен под 19% годовых, 364 дня - на 2 136,251 млн гривен под 18,5% годовых и 546 дней - на 292,664 млн гривен под 18,25% годовых.

Кроме того, бумаги в валюте размещены со сроком обращения 120 дней на 120,979 млн долларов под 6,5% годовых и 365 дней - на 1,202 млн долларов под 7,25% годовых.

Всего в госбюджет привлечено 10 088,875 млн гривен.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 108 109 110 111 Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203715 Доразмещение UA4000203624 Первичное размещение UA4000203749 Доразмещение UA4000202469 Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт. Дата проведения 02.04.2019 02.04.2019 02.04.2019 02.04.2019 Дата оплаты за приобретенные облигации 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 03.04.2019 Срок оплаты процентов 02.10.2019 Срок оплаты процентов 01.04.2020 Срок оплаты процентов 30.09.2020 Размер купонного платежа на одну облигацию 86.25 Номинальный уровень доходности.% 19.50 19.00 18.50 17.25 Срок обращения (дней) 105 189 364 546 Срок погашения 17.07.2019 09.10.2019 01.04.2020 30.09.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 3 379 588 000.00 1 255 016 000.00 2 529 213 000.00 296 408 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3 379 588 000.00 1 255 016 000.00 2 529 213 000.00 296 408 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 4 637 816 000.00 2 311 556 000.00 2 529 213 000.00 322 781 000.00 Количество поданных заявок. шт. 36 16 8 8 Количество удовлетворенных заявок. шт. 36 16 8 8 Максимальный уровень доходности облигаций. % 19.50 19.00 18.50 18.25 Минимальный уровень доходности облигаций. % 19.00 19.00 18.25 18.25 Установленная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.25 Средневзвешенная доходность. % 19.50 19.00 18.50 18.25 Поступление в бюджет 3 200 072 731.14 1 142 604 216.88 2 136 251 263.80 292 664 366.96 Данные: Минфин Украины Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 112 113 Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000203756 (Ном. в инвалюте. $) Первичное размещение UA4000203764 (Ном. в инвалюте. $) Номинальная стоимость 1 000 1 000 Количество выставленных облигаций. шт - - Дата проведения 02.04.2019 02.04.2019 Дата оплаты за приобретенные облигации 03.04.2019 03.04.2019 Размер купонного платежа на одну облигацию Номинальный уровень доходности.% 6.50 7.25 Срок обращения (дней) 120 365 Срок погашения 01.08.2019 02.04.2020 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 240 000.00 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 094 000.00 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 123 543 000.00 1 094 000.00 Количество поданных заявок. шт. 11 11 Количество удовлетворенных заявок. шт. 11 10 Максимальный уровень доходности облигаций. % 6.50 7.50 Минимальный уровень доходности облигаций.% 6.50 7.25 Установленная доходность. % 6.50 7.25 Средневзвешенная доходность. % 6.50 7.25 Поступление в бюджет 120 979 482.75 1 020 428.50 Данные: Минфин Украины

Как сообщали Українські Новини, Минфин в 2018 году привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.