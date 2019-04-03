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Золото дорожает 3 апреля на ослаблении доллара
09:01 03.04.2019 |
Стоимость золота растет в среду на фоне снижения курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,35 доллара, или на 0,18%, до 1297,75 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,58%, до 15,148 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота в среду оказывает курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 97,18 пункта.
Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство MarketWatch, считает, что у цены золота в среднесрочной перспективе есть потенциал для роста. "Геополитические риски в лице Brexit, неопределенность вокруг торговых переговоров между США и Китаем и смягчение позиции Федеральной резервной системы США, вероятно, продолжат поддерживать стоимость золота", - сказал он.
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