Золото дорожает 3 апреля на ослаблении доллара

Стоимость золота растет в среду на фоне снижения курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,35 доллара, или на 0,18%, до 1297,75 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,58%, до 15,148 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота в среду оказывает курс доллара, который снижается по отношению к большинству мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 97,18 пункта.

Аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), мнение которого приводит агентство MarketWatch, считает, что у цены золота в среднесрочной перспективе есть потенциал для роста. "Геополитические риски в лице Brexit, неопределенность вокруг торговых переговоров между США и Китаем и смягчение позиции Федеральной резервной системы США, вероятно, продолжат поддерживать стоимость золота", - сказал он.