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Иена дешевеет к доллару 3 апреля на снижении спроса на надежные активы
08:57 03.04.2019 |
Курс иены снижается в среду по отношению к доллару после того, как новости вокруг торговых отношений США и Китая способствовали росту интереса инвесторов к рисковым активам и сокращению спроса на более надежные, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 EET курс евро к доллару рос до 1,1223 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,4 иены за доллар со 111,31 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 97,18 пункта.
В среду инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, о чем говорит рост на фондовых биржах Азии. Поводом для оптимизма служат сообщения в СМИ о том, что США и Китай якобы разрешили большинство своих противоречий, которые мешают достижению долгосрочного торгового соглашения. Данное сообщение появилось перед тем, как вице-премьер КНР Лю Хэ должен совершить в среду визит в Вашингтон для продолжения торговых консультаций с США.
"Последние новости вокруг торговых вопросов усиливают интерес к риску на рынках", - считает президент FPG Securities Коджи Фукайя (Koji Fukaya), которого цитирует агентство Рейтер.
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