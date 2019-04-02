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Депозитные ставки для физлиц 02.04.19
17:22 02.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 апреля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.04.19
|02.04.19
|01.04.19
|02.04.19
|01.04.19
|02.04.19
|3 месяца
|14.38
|14.80
|2.31
|2.36
|1.19
|1.36
|6 месяцев
|15.17
|15.50
|3.00
|3.05
|1.64
|1.80
|9 месяцев
|15.46
|15.69
|3.31
|3.21
|2.16
|2.23
|12 месяцев
|15.41
|15.93
|3.64
|3.70
|2.25
|2.47
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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