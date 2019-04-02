Курс биткоина взлетел из-за таинственного покупателя

Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 15% на возвращении крупных игроков на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Во вторник биткоин продемонстрировал внезапный рост, криптовалюта достигла самой высокой отметки за четыре месяца: цена примерно за час успела протестировать отметку $5 тыс. На данный момент причины столь масштабного взлета цены биткоина не ясны. Скорее всего, один или несколько крупных игроков начали закупки криптовалюты, что и привело к движению цены и покупкам биткоина более мелкими участниками рынка.

Некоторые пользователи социальной сети Twitter видят причину в манипуляции ценой. Другие же считают, что такой рост является закономерностью, так как торговые индикаторы ранее уже указывали на завершение "медвежьего" цикла рынка.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, ктром 2 апреля биткоин дорожал на 16,68% до $4817. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 15,94% до $4793. Рыночная капитализация биткоина составила $83,89 млрд. На момент публикации первая криптовалюта котировалась на уровне $4761,18 за монету.

Аналитик Алекс Крюгер в своем Twitter недавно писал: "Это не прогноз. Неважно, как будут звучать эти слова через какое-то время. Подъем выше $4 200 технически положит конец "медвежьему" тренду, начавшемуся в январе 2018 г. Это факты, мнения не имеют значения. Если позднее возобновится сильное давление продавцов, это будет уже другой тренд".

Оливер фон Ландсберг-Сэди, исполнительный директор лондонской криптовалютной компании BCB Group, сказал, что взрывной рост, вероятно, был спровоцирован скупкой криптовалюты на сумму около $100 млн на основных биржах - Coinbase и Kraken в США и Bitstamp в Люксембурге.

"Был единый алгоритмический ордер, который исполнялся на этих трех площадках, на покупку около 20 000 BTC, - сказал эксперт. - Если вы посмотрите на объемы на каждой из этих трех бирж - там были согласованные, синхронизированные покупки, около 7 тыс. BTC в час".

Аналитики не могли указать на какие-либо конкретные новости или события в секторе криптовалют, которые могли бы объяснить столь большой объем покупки криптовалюты со стороны загадочного покупателя.

Альткоины, как это часто бывает, устремились вверх за биткоином, однако ни один из них в первой десятке не смог показать таких результатов, как крупнейшая криптовалюта. Так, Ethereum (эфир) вырос за сутки на 8,06%. Рыночная капитализация составила $16,19 млрд. Стоимость одного токена ETH - $153,52.

Ripple находится в "зеленой зоне", рост на 6,6%. Рыночная капитализация составила $13,87 млрд. На момент публикации Ripple котировался на уровне $0,33 за монету.

Цена криптовалюты EOS выросла за минувшие сутки часа на 10,27%. Рыночная капитализация составила $4,18 млрд. На момент публикации EOS котировался на уровне $4,62 за монету.

Криптовалюта Litecoin демонстрирует позитивную динамику. Суточный рост составил 12,33%. Рыночная капитализация составила $4,17 млрд. Стоимость одного токена LTC - $68,20.

В отношении криптовалюты Bitcoin Cash преобладают "бычьи" настроения. Суточный рост составил 9,58%. Рыночная капитализация составила $3,27 млрд. Стоимость одного токена BCH - $184,43.

Криптовалютный рынок на момент написания материала (14:50 EET) находится в восходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $162,41 млрд согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 51,65%.