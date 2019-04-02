Доллар может подешеветь на 6% в 2019г - Morgan Stanley

Курс доллара к корзине основных мировых валют может опуститься на 6% к концу текущего года на фоне замедления роста экономики США и смягчения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки, полагают аналитики Morgan Stanley.

"Мы считаем, что доллар достиг пика в текущем цикле и что валюта снизится сильнее ожиданий рынка, - говорится в сообщении банка. - Кроме того, прогноз для мировых акций в целом лучше, чем для акций США, что также снизит поток средств американских инвесторов, репатриируемых на родину".

Другие финкомпании, включая Goldman Sachs и Western Asset Management, также прогнозируют снижение доллара в текущем году.

С начала 2019 года индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий динамику доллара относительно 10 основных мировых валют, практически не изменился, а в прошлом году индикатор повысился на 3%.

