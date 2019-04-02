Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины за февраль сократилась на 0,95 п.п.

Доля проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составляла 52,24%, что на 0,95 процентных пункта (п.п.) меньше, чем месяцем ранее, соответствующие данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Центробанк уточняет, что доля просроченной задолженности в портфеле государственных банков снизилась на 2,05 п.п. – до 65,64%, в том числе ПриватБанка – на 0,33 п.п., до 82,68%.

Доля проблемных кредитов у иностранных банковских групп уменьшилась на 0,15 п.п. – до 39,65%, у банков с частным капиталом – на 0,26 п.п., до 23,09%, у неплатежеспособных финучреждений – на 0,24 п.п., до 51,83%.

Объем кредитного портфеля банков за февраль сократился на 2,25% - до 1, 162 трлн грн.

Доля проблемных активов банковской системы с учетом внебалансовых обязательств по состоянию на 1 марта 2019 года составляла 27,39%, что на 0,85 п.п. меньше, чем месяцем ранее. При этом общий объем таких активов уменьшился на 0,85% - до 2,318 трлн грн.

За январь доля проблемных кредитов в банковской системе Украины возросла на 0,35 п.п.

Нацбанк с марта 2017 года начал ежемесячно обнародовать статистику по нерабочим (дефолтным) кредитам, сформированную на основании требований постановления об оценке кредитных рисков №351 от 30 июня 2016 года. Постановление, в частности, определяет "нерабочий актив/кредит" максимально приближенно к общепринятому в мировой практике понятию "non-performing exposures/loans" (NPE/NPL).

Нерабочими являются кредиты с просрочкой платежа более 90 дней (30 - для банков) или по которым погашение долга является маловероятным без взыскания обеспечения.