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НБУ перешел к использованию новой модели расчета справедливой стоимости гособлигаций
13:43 02.04.2019 |
Национальный банк перешел к использованию новой модели расчета справедливой стоимости государственных облигаций.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ изменил подход к определению справедливой стоимости государственных облигаций (ОВГЗ), которые находятся в его собственности или принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств.
С 1 апреля осуществлен переход к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций - параметрической модели Свенссона.
Во время тестирования параметрическая модель Свенссона показала малейшие отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе соглашений с наиболее ликвидными бумагами на вторичном рынке, в частности, ОВГЗ с остаточным сроком до погашения до 6 месяцев и среднесрочными ОВГЗ со сроками до погашения от 3 до 5 лет.
Индикативный показатель справедливой стоимости ОВГЗ, определенной по новой методике, НБУ использует, когда рассчитывает объем обеспечения при предоставлении банкам кредитов рефинансирования и по договорам о хранении запасов наличности.
Этот показатель также транслируется в торговых системах Bloomberg и Refinitiv и выступает ориентиром для инвесторов при покупке долговых бумаг.
После перехода к использованию модели Свенссона НБУ также продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.
Соответствующие изменения утверждены приказом НБУ от 26 марта 2019 "Об утверждении параметрических моделей для расчета базовых кривых бескупонные доходности".
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 34,8 млрд гривен, 886 млн долларов и 33,3 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
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