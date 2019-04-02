НБУ перешел к использованию новой модели расчета справедливой стоимости гособлигаций

Национальный банк перешел к использованию новой модели расчета справедливой стоимости государственных облигаций.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ изменил подход к определению справедливой стоимости государственных облигаций (ОВГЗ), которые находятся в его собственности или принимаются им в качестве обеспечения исполнения обязательств.

С 1 апреля осуществлен переход к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций - параметрической модели Свенссона.

Во время тестирования параметрическая модель Свенссона показала малейшие отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе соглашений с наиболее ликвидными бумагами на вторичном рынке, в частности, ОВГЗ с остаточным сроком до погашения до 6 месяцев и среднесрочными ОВГЗ со сроками до погашения от 3 до 5 лет.

Индикативный показатель справедливой стоимости ОВГЗ, определенной по новой методике, НБУ использует, когда рассчитывает объем обеспечения при предоставлении банкам кредитов рефинансирования и по договорам о хранении запасов наличности.

Этот показатель также транслируется в торговых системах Bloomberg и Refinitiv и выступает ориентиром для инвесторов при покупке долговых бумаг.

После перехода к использованию модели Свенссона НБУ также продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.

Соответствующие изменения утверждены приказом НБУ от 26 марта 2019 "Об утверждении параметрических моделей для расчета базовых кривых бескупонные доходности".

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале привлекло в государственный бюджет 34,8 млрд гривен, 886 млн долларов и 33,3 млн евро за счет размещения ОВГЗ.