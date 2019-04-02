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НБУ повысил справочный курс гривни на 33,60 коп. до 26,8823 грн
12:29 02.04.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 33,60 коп. до 26,8823 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 1,22 коп. до 27,2183 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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