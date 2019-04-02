29 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $49,9 млн до $246,8 млн

В пятницу, 29 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 49,9 млн долларов по сравнению с 28 марта до 246,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 61,3 млн долларов по сравнению с 28 марта до 309,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 13 коп. в пятницу укрепился на 6 коп. до 27,31 UAH/USD.