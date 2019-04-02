Доллар 2 апреля слабо дорожает к евро и доллару после статистики из США

Курс доллара во вторник утром сохраняет положительную динамику по отношению к евро и иене на фоне оказавшейся лучше прогнозов статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 EET курс евро к доллару снижался до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1212 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 111,38 иены за доллар со 111,34 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 97,33 пункта.

Небольшое укрепление доллара происходит второй день подряд на фоне новой статистики из США. Так, американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) объявил в понедельник, что индекс деловой активности в промышленности США в марте вырос до 55,3% с февральских 54,2%. Эксперты прогнозировали рост индикатора только до 54,5%.

Кроме того, эксперты отмечают сезонный приток вложений в доллар со стороны инвесторов с началом нового квартала. "Сезонный приток, похоже, помогает доллару - в начале квартала растет спрос на валюту со стороны участников торгов", - прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).