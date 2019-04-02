Мировой спрос на золото в 2019 году вырастет до максимума за 4 года

Мировой спрос на золото в 2019 г. вырастет до самого высокого уровня за четыре года, поскольку более высокий спрос со стороны ювелиров компенсирует падение покупок центральными банками, сообщает Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Metals Focus.

Согласно докладу компании мировое потребление золота в этом году составит 4,37 тыс. тонн (максимум с 2015 г.) по сравнению с 4,364 тыс. тонн в 2018 г.

Компания прогнозирует, что цены на золото в этом году составят в среднем $1310 за унцию, оказавшись на самом высоком уровне с 2013 г., по сравнению с $1268 в 2018 г.

Потребление золота для производства ювелирных изделий в 2019 г. вырастет на 3% до 2,351 тыс. тонн. Увеличение потребления на двух крупнейших рынках - на 7% в Индии и на 3% в Китае - компенсирует ослабление спроса на Ближнем Востоке, ожидают в Metals Focus.

Покупки со стороны официального сектора, которые подскочили почти на 75% в 2018 г., поскольку центральные банки приобретали золото для диверсификации своих резервов, в этом году снизятся на 9% до 600 тонн, говорится в докладе.